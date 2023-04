Tunisia: presidente Saied pronto a tornare, ma la sua assenza ha alimentato incertezze (6)

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- La grave crisi economico-finanziaria che affligge attualmente la Tunisia, tra l’inflazione crescente e un’elevata spesa pubblica che erode le casse dello Stato, lascia aperto il nodo delle riforme sistemiche, già richieste dal Fondo monetario internazionale (Fmi) come condizione necessaria all’erogazione del prestito da 1,9 miliardi di euro in quattro mesi, concordato lo scorso ottobre ma ancora bloccato. Oggi il ministro degli Esteri italiano, Antonio Tajani, ha detto che esiste un atteggiamento “più disponibile” da parte degli attori internazionali sulla questione dell’aiuto alla Tunisia. “Ho avuto un colloquio con il segretario Usa (Antony) Blinken, che ho trovato molto disponibile”, ha detto il titolare della Farnesina. “Stiamo cercando come italiani di impedire il collasso del Paese”, ha osservato Tajani ricordando che “è fondamentale aiutare questo Paese” ma allo stesso tempo portarlo a compiere le riforme necessarie. “La proposta italiana di finanziare e poi vedere se si fanno le riforme prima di un secondo finanziamento mi pare un buon modo per dimostrare buona volontà e al contempo chiedere le riforme”, ha detto Tajani aggiungendo che l’Italia è pronta, tra le altre cose, a inviare aiuti alle imprese. “Il problema è l’immigrazione ma non solo, la stabilità di quel Paese è fondamentale. Vogliamo anche un rafforzamento delle frontiere tra Tunisia e Libia”, ha infine detto Tajani. (Tut)