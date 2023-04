Scuola: Fratoianni (Avs), istruzione sia considerata un diritto universale

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Questa proposta di legge, "che affronta due aspetti assai rilevanti come la lotta alla discriminazione, che si produce sulla impossibilità di accedere ai viaggi di istruzione e che si determina rispetto all’acquisto di libri di testo, pone un problema più generale: l’istruzione, in tutte le sue fasi, deve essere considerata come un diritto universale, per la qualità della democrazia ed anche per la capacità competitiva del Paese, e non come una possibilità o una opportunità". Lo ha detto il deputato di Alleanza Verdi e Sinistra, Nicola Fratoianni, durante la conferenza stampa alla Camera di presentazione della proposta di legge di Alleanza Verdi e Sinistra, recante disposizioni concernenti la fruizione dei viaggi di istruzione e la gratuità dei libri di testo. Il provvedimento prevede l’istituzione del Fondo di solidarietà per i viaggi di istruzione presso il ministero dell’Istruzione e del Merito che lo ripartisce, sulla base dell’Indice di disagio sociale, tra i diversi istituti di scuola secondaria di secondo grado: le scuole possono fruire della parte loro spettante del Fondo e da esso attingere contributi per gli studenti con un Indicatore della situazione economica equivalente (Isee) massimo di 35.000 euro, garantendo la gratuità del viaggio agli studenti con Isee inferiore ai 7.500 euro. Il testo estende, poi, l’utilizzo della Carta della cultura giovani ai viaggi di istruzione ed introduce l’estensione della gratuità dei libri di testo per tutti gli studenti che frequentano fino all’ultimo anno di obbligo scolastico, ed appartenenti a nuclei familiari con Isee fino a 35.000 euro. (Rin)