Lavoro: De Priamo-Masi (Fd'I), presentata interrogazione su Roma Metropolitane

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

"L’informazione di Agenzia Nova è uno dei capisaldi della società e della nostra democrazia" Andrea De Priamo

Capogruppo in Campidoglio

21 luglio 2021

- Per quanto riguarda la situazione in Roma Metropolitane "abbiamo presentato un'interrogazione immediata". Lo affermano in una nota la consigliera capitolina di Fd'I, Mariacristina Masi, e il senatore Andrea De Priamo di Fd'I. "Dopo aver richiesto Commissioni e cercato di porre all'attenzione di questa Amministrazione la situazione critica di Roma Metropolitane e dei lavoratori che non percepiscono regolarmente lo stipendio siamo arrivati al punto che, non riuscendo a pagare i fornitori , la società si è fatta portare via addirittura le fotocopiatrici - spiegano -. Un'immagine che offende le istituzioni e l'intera Capitale e ci dà la misura delle inadempienze della Giunta Gualtieri, che non ha affrontato il problema con la giusta attenzione. Abbiamo presentato una interrogazione immediata e attendiamo che finalmente la maggioranza si degni di dare risposte in merito", concludono.(Com)