Infrastrutture: Ferrante, ministero impegnato per rispetto tempi completamento grandi opere Sud

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Lo scorso 31 marzo, "Anas ha disposto l'aggiudicazione per i lavori di completamento dell'opera commissariata 'Strada statale SS212 dallo svincolo di S. Marco dei Cavoti a S. Bartolomeo in Galdo', con particolare riferimento al primo lotto". Lo scrive in una nota Tullio Ferrante, Sottosegretario di Stato alle Infrastrutture e alla Mobilità sostenibili. "Nell'ottica della realizzazione e del potenziamento di infrastrutture nel Mezzogiorno, il Mit è fortemente impegnato nell'attività di coordinamento e monitoraggio dell'attività commissariale allo scopo di consentire il rispetto dei tempi previsti per il completamento delle grandi opere. Il Governo, con il fondamentale e leale contributo di Forza Italia, continua a lavorare per accelerare la realizzazione delle opere strategiche, con l'obiettivo di migliorare i collegamenti e le condizioni di mobilità degli Italiani. Senza infrastrutture moderne, infatti, il Sud non cresce e se il Sud non cresce e l'intero Paese ad arrancare".(Rin)