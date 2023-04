© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- "Le parole di Molinari sono surreali: rinunciare ai fondi del Pnrr, non solo comporterebbe un danno materiale e di reputazione per l'Italia, ma equivarrebbe anche a un'ammissione di incompetenza inaccettabile. Un errore madornale che l'Italia non può assolutamente permettersi". Lo scrive Azione sui suoi profili social. (Rin)