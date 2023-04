Imprese: Generali, Cattolica e Genertel tra le migliori compagnie per la qualità della relazione con i clienti secondo l'istituto Itqf

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Generali, Cattolica Assicurazioni e Genertel sono state riconosciute tra le società più virtuose in Italia per la qualità della relazione con i clienti e dell’Rc Auto nell’ultimo studio “Migliori Rc Auto 2023” presentato oggi dall’Istituto Tedesco Qualità e Finanza, collezionando numerosi sigilli. Per la sua app, l’innovazione, la comunicazione con i clienti, la gamma prodotti e il rapporto qualità-prezzo Generali ha ottenuto il giudizio di “Ottimo” - il punteggio più alto del mercato assicurativo - assieme alla valutazione “Top” per la liquidazione sinistri, l’assistenza e la relazione con i clienti e la trasparenza. Anche Cattolica Assicurazioni si è aggiudicata il sigillo “Ottimo” per la sua app, oltre alla valutazione “Top” per l’assistenza e la relazione con i clienti. Un importante medagliere anche per Genertel, che tra le Compagnie Online, si è aggiudicata il sigillo “Ottimo” per l’assistenza e la relazione con i clienti, la gamma prodotti, la trasparenza, l’innovazione e la liquidazione sinistri; ha poi conquistato anche il sigillo “Top” per la comunicazione con i clienti, l’app e il rapporto qualità-prezzo. (segue) (Rin)