Imprese: Generali, Cattolica e Genertel tra le migliori compagnie per la qualità della relazione con i clienti secondo l'istituto Itqf (2)

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Infine, nella Superclassifica curata dall’Istituto, Generali ha conseguito il giudizio “Ottima Rc Auto – soddisfazione clienti 2023”, mentre Genertel si è aggiudicata il sigillo “Ottima Rc Auto online – soddisfazione clienti 2023”. Riconoscimenti, questi, che testimoniano la capacità di operare con i migliori risultati anche in un contesto sfidante come quello attuale per le società di Generali in Italia per essere “Partner di Vita” in ogni momento rilevante della vita dei clienti. L’Istituto Tedesco Qualità e Finanza (Itqf) è un ente indipendente che conduce analisi di prodotti, aziende e servizi, leader europeo dei test e dei sigilli di qualità con l’obiettivo di rendere più trasparenti e competitivi i mercati. Lo studio “Migliori Rc Auto 2023”, nona edizione dell’indagine sulle tariffe e sulla qualità delle Rc auto in Italia, si articola in due parti: un confronto delle tariffe assicurative e un sondaggio sulla soddisfazione dei clienti con il servizio. (Rin)