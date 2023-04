Serbia: premier Brnabic con missione Fmi, prioritaria ristrutturazione società energetiche

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- La premier serba Ana Brnabic ha avuto oggi un colloquio con la missione del Fondo monetario internazionale (Fmi) in missione in Serbia, in cui ha sottolineato che il Paese sta ottenendo buoni risultati economici, nonostante le numerose sfide, e che la priorità è la "ristrutturazione delle compagnie energetiche". "Stiamo lavorando a un dettagliato piano di investimenti nel settore energetico, che i rappresentanti del Fmi hanno elogiato", ha dichiarato la premier, secondo l'annuncio del governo della Serbia. Brnabic ha quindi affermato che l'export del settore It lo scorso anno è stato di 2,7 miliardi di euro, il 45 per cento in più rispetto al 2021. Il capo della missione Fmi in Serbia, Donal McGettigan, ha affermato che la Serbia ha, nonostante tutto, "una buona crescita economica" e che gli investimenti esteri diretti "sono impressionanti". Ha valutato che l'economia della Serbia ha dimostrato di essere resistente agli shock esterni, e l'unica sfida è ancora l'inflazione, come lo è per altri Paesi in Europa e nel mondo. Secondo le aspettative del Fmi, l'inflazione in Serbia dovrebbe essere inferiore dell'8 per cento entro la fine dell'anno, mentre la situazione nel settore energetico è stabile, anche se è importante "monitorarla costantemente". (Seb)