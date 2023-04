Municipio Roma XV: presidente, dopo 20 anni acquisito intero complesso, ora Cittadella sociale

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Dopo oltre vent'anni l'intero complesso di via Cassia 472 è stato acquisito dal Municipio XV. Una grande soddisfazione, frutto di un lungo lavoro che nell'ultimo anno e mezzo ci ha visto impegnati nel recupero degli immobili finora in uso alla Città metropolitana e, in raccordo con la Asl Roma 1, dal 13 dicembre 2021 nella realizzazione del progetto di una Casa di Comunità nell'ambito del Pnrr. Nel frattempo, sempre nello stesso complesso, sono stati avviati i lavori di ristrutturazione dei nostri Uffici del sociale, interventi che termineranno fra dieci giorni, ed è stato ottenuto il trasferimento al patrimonio immobiliare di Roma Capitale dell'intero complesso, attuato con decreto della Regione Lazio del 20 febbraio 2023. Un traguardo che ora vedrà il Municipio impegnato nel progetto di valorizzazione di tutto il comprensorio per trasformarlo in un vero e proprio esempio di integrazione socio-sanitaria-culturale, considerata la presenza della Asl Roma 1, dei nostri Uffici del Sociale e del Teatro Patologico che porta avanti da anni, e con meritevole successo, un grande lavoro di crescita e integrazione di tanti ragazzi con disabilità fisica e psichica. Sarà quindi d'ora in poi compito del Municipio XV interloquire con As Roma 1, Teatro Patologico e Dipartimento delle Politiche Sociali di Roma Capitale, che nella struttura ospita una Casa Famiglia con trenta mamme e bambini, affinché Via Cassia 472 diventi un vero e proprio punto di riferimento per tutta la nostra Comunità, con la nascita e lo sviluppo Cittadella del Sociale di Roma Nord. Ringrazio il Dipartimento Valorizzazione del Patrimonio e Politiche Abitative con l'Assessore Tobia Zevi e la Regione Lazio per il lavoro portato avanti in questo anno e mezzo utile al conseguimento di questo importante traguardo", dichiara il presidente del Municipio XV, Daniele Torquati. (Com)