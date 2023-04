Viterbo: tre furti nella stessa notte, arrestato 28enne

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Un 28enne romeno è stato denunciato dai carabinieri della Compagnia di Viterbo perché, ritenuto responsabile di più furti tentati o consumati nel capoluogo tra il 10 e l’11 marzo scorsi. Dalle indagini è emerso che il giovane sarebbe entrato in un noto ristornate di via Cardinal La Fontaine rompendo una porta finestra e, dopo aver forzato una cassa e portando via contanti dell’incasso. Si sarebbe poi spostato in un vicolo vicino avrebbe cercato di accedere, senza riuscirci, in un centro estetico, danneggiandone la porta d’ingresso. (segue) (Rer)