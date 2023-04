Sport: Figc rinnova partnership con Tim, focus su giovani e calcio femminile

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Tim e Federazione italiana giuoco calcio (Figc) hanno rinnovato l’accordo di partnership che conferma Tim Top partner delle Nazionali italiane di calcio. L’intesa – riferisce una nota – è stata siglata oggi da Gabriele Gravina, presidente della Figc, e da Pietro Labriola, Amministratore delegato di Tim, nella sede della Figc a Roma. Presenti, inoltre, il commissario tecnico della Nazionale maschile Roberto Mancini e la ct della Nazionale femminile Milena Bertolini, in collegamento dal Centro tecnico federale di Coverciano, dove le Azzurre stanno preparando l’amichevole Italia – Colombia in programma a Roma l’11 aprile. Tim è Top partner delle Nazionali italiane di calcio dal 1999 e per il 24mo anno consecutivo sarà al fianco di tutte le squadre Azzurre, maschili, femminili, giovanili, futsal, beach soccer, e-sport, l’ultima disciplina entrata a far parte del Club Italia, che nel 2020, al termine della selezione degli atleti svolta proprio insieme a Tim, ha vinto il primo Campionato europeo Uefa. Tim è inoltre Title sponsor del campionato di Serie A femminile Tim e di tutti i campionati maschili, femminili e futsal organizzati dal settore giovanile e scolastico Figc dall’Under 18 all’Under 13. "Il rinnovo di questa partnership è la conferma della forte attenzione che abbiamo per il mondo dello sport in tutte le sue forme e declinazioni”, ha dichiarato l’Amministratore delegato di Tim, Pietro Labriola. “Il calcio da sempre unisce le persone ma per la sua importanza può essere anche diffusore dei valori a cui teniamo. Il 2023 si preannuncia importante per la Nazionale femminile e noi con la Federazione italiana giuoco calcio siamo qui a sostenere che il talento va rappresentato in tutte le sue forme. Essere partner di tutte le Nazionali, con cui condividiamo i valori dello sport, del sociale e dell’inclusione, è motivo di grande orgoglio”, ha aggiunto Labriola. “Lo sport è maestro di vita, siamo lieti di dare un maggior supporto tecnologico, stiamo lavorando su tutte le sedi” della Figc, ha sottolineato l’Ad che ha annunciato il lancio nelle prossime settimane di una serie di attività “per colmare il gender gap”. (segue) (Rin)