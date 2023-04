Sport: Figc rinnova partnership con Tim, focus su giovani e calcio femminile (2)

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- A margine della conferenza, Labriola ha detto che l’azienda è al lavoro sul dossier della rete, con l’obiettivo di tutelare Vivendi e tutti gli altri azionisti: “Tutto sta andando avanti. Se torniamo a un anno fa, ci guardavano tutti con gli occhi” sbarrati. “Un anno dopo, con delle crisi economiche che hanno impattato il globo, una guerra e un cambio di governo, abbiamo due offerte sul tavolo. Se tornate a un anno fa, chi l’avrebbe detto? Abbiate fiducia”, ha rimarcato. “La vita non è facile ma siamo pagati per risolvere i problemi”, ha affermato Labriola, rispondendo a chi chiedeva se tra i soci ci fosse unanimità o meno di vedute. “Siamo felici e orgogliosi di annunciare il rinnovo di questa storica partnership che rappresenta un benchmark internazionale di grande successo e grazie alla quale realizzeremo diverse progettualità con un focus particolare sui giovani e sul calcio femminile, due asset fondamentali per lo sviluppo del nostro movimento”, ha dichiarato il presidente della Federazione italiana giuoco calcio (Figc), Gabriele Gravina. “Tim è un’eccellenza italiana che supporta lo sport e il calcio con passione, mettendosi a servizio del sistema Paese. Il suo contributo, in termini di conoscenze e di innovazione, è fondamentale per un maggiore coinvolgimento di milioni di appassionati e per il complessivo processo di rinnovamento della Federazione e del mondo del calcio che vogliamo realizzare”, ha aggiunto Gravina, evidenziando che “siamo riusciti a condividere una progettualità innovativa e tecnologicamente avanzata”. “Sono particolarmente felice di presentare questa partnership storica della Federazione, che continua a vivere questo binomio straordinario dal 1998. La presenza di Labriola ha rappresentato un salto di qualità importante nel modo di proporre una nuova partnership in modo innovativo ed evolutivo, coinvolgendo il calcio”, ha concluso il presidente della Figc. (Rin)