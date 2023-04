Ucraina: sindaco di Kiev Klitschko, la guerra colpisce direttamente la Germania

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- La guerra mossa dalla Russia contro l'Ucraina “colpisce direttamente la Germania”. È quanto dichiarato dal sindaco di Kiev, Vitali Klitschko, durante la sua visita odierna ad Amburgo, dove ha incontrato il sindaco e primo ministro della città-Stato, Peter Tschentscher. Come riferisce il quotidiano “Sueddeutsche Zeitung”, l'ex campione mondiale di pugilato ha aggiunto che il presidente russo, Vladimir Putin, intende restaurare l'Unione Sovietica. “Voi tedeschi non dovete dimenticare: una parte della Germania, dove Putin ha lavorato per anni come agente del Kgb, apparteneva al grande impero russo-sovietico”, ha quindi sottolineato il sindaco di Kiev. Per Klitschko, opponendosi all'invasione russa, l'Ucraina “difende ciascuno” dei tedeschi. Con riferimento ai bombardamenti russi contro le infrastrutture civili della propria città, l'ex campione mondiale di boxe ha affermato: “Preferiremmo vivere senza acqua ed elettricità piuttosto che con i soldati russi. Stiamo combattendo per il nostro futuro europeo”. Per Klitschko, quella mossa dalla Russia contro l'Ucraina non è una guerra, ma terrore e genocidio. Dall'inizio delle ostilità, a Kiev sono già morti 162 civili, tra cui cinque bambini, e circa 800 edifici furono distrutti. “È stato l'inverno più difficile di sempre per la nostra città”, ha sottolineato il sindaco della capitale ucraina, secondo cui la Russia ha deliberatamente lasciato congelare gli abitanti di Kiev, attaccandone infrastrutture. “Tuttavia, abbiamo perseverato e combattuto”, ha dichiarato Klitschko. (segue) (Geb)