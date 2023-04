Ucraina: sindaco di Kiev Klitschko, la guerra colpisce direttamente la Germania (2)

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- A sua volta, Tschentscher ha affermato: “Il popolo dell'Ucraina sta lottando per la sua libertà, per la democrazia, per la sua indipendenza, e sta combattendo questa battaglia per tutti noi in Europa”. Per il sindaco di Kiev, si tratta anche di “preparare ora” un piano per il dopoguerra nell'ex repubblica sovietica. Secondo il sindaco e primo ministro di Amburgo, è importante per il morale della popolazione dell'Ucraina non smettere di sostenere il Paese aggredito dalla Russia. Ciò comprende lo sviluppo delle relazioni economiche tra la città-Stato e Kiev. Tschentscher ha quindi annunciato che si recherà in visita nella capitale ucraina, perché “è importante sapere esattamente qual è la situazione sul posto, ciò che possiamo fare”. Klitschko ha, infine, donato all'esponente del Partito socialdemocratico tedesco (Spd) un guantone da pugilato rosso con la scritta “Caro signor Tschentscher, grazie per il Suo supporto, continuiamo a boxare”. (Geb)