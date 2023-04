Roma: assessora Ambiente, a villa Borghese nuovi giochi davanti a ludoteca Casina di Raffaello

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- L'aiuola prospiciente la Ludoteca comunale della Casina di Raffaello gestita da Zètema è stata dotata di nuovi giochi. Dopo l'intervento di rimozione delle vecchie attrezzature oramai ammalorate e fuori norma e della casetta dell'allattamento, sono stati posizionati i nuovi giochi in legno di robinia realizzati artigianalmente: un gioco a molla biposto con apette, una casetta a forma di locomotiva e un asse di equilibrio a forma di serpentello. "Un piccolo ma importante intervento di rinnovo dei giochi utilizzati dai bambini e dalle bambine della ludoteca comunale della Casina di Raffaello progettato e realizzato dal Dipartimento Tutela Ambiente che ha voluto scegliere per quest'area bellissimi giochi fatti a mano. Prosegue anche con piccoli interventi il grande lavoro di riqualificazione delle aree ludiche nelle ville storiche, parchi e giardini in tutti i quadranti della città", dichiara Sabrina Alfonsi, assessora all'Agricoltura, Ambiente e Ciclo dei rifiuti di Roma Capitale.(Com)