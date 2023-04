Fvg 2023: chiusi i seggi, inizia lo spoglio

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Si sono chiusi alle 15 di oggi i seggi per le elezioni regionali in Friuli Venezia Giulia. I candidati sono il presidente uscente, Massimiliano Fedriga, sostenuto dal centrodestra, Massimo Moretuzzo, appoggiato da Partito democratico e Movimento 5 stelle, Alessandro Maran del Terzo Polo e Giorgia Tripoli, supportata da Insieme liberi. Lo scrutinio è iniziato subito dopo la chiusura dei seggi. Nei 24 Comuni al voto anche per l’elezione del sindaco e del Consiglio comunale, tra cui quello di Udine, lo spoglio darà precedenza alle schede regionali. Gli elettori chiamati alle urne sono oltre 1,1 milioni, suddivisi in 215 comuni e 1.360 sezioni. Nella sala stampa del Consiglio regionale sono 32 le testate e 89 i giornalisti accreditati. (Frt)