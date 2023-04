Finanza: Btp Green, nuova emissione sindacata con scadenza ottobre 2031

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Il ministero dell'Economia e delle Finanze comunica di aver affidato a Banco Bilbao Vizcaya Argentaria SA, Bnp Paribas,BofA Securities Europe S.A., Crédit Agricole Corp. Inv. Bank e Monte dei Paschi di Siena Capital Services Banca per le Imprese S.p.A il mandato per il collocamento sindacato di un nuovo Btp Green con scadenza 30 ottobre 2031. I Btp Green, come previsto dalla legge di bilancio per il 2020 (legge 27 dicembre 2019, n. 160), sono i titoli di Stato italiani dedicati al finanziamento delle spese dello Stato ambientalmente sostenibili nelle seguenti categorie: Fonti rinnovabili per la produzione di energia elettrica e termica; Efficienza energetica; Trasporti; Prevenzione e controllo dell'inquinamento ed energia circolare; Tutela dell'ambiente e della diversità biologica; Ricerca. La transazione sarà effettuata nel prossimo futuro, in relazione alle condizioni di mercato. Tutti gli altri Specialisti in titoli di Stato saranno invitati in qualità di co-lead manager dell'operazione. I proventi netti dell'emissione saranno utilizzati conformemente ai criteri enunciati nel "Quadro di riferimento per l'emissione dei titoli di Stato Green" pubblicato nel febbraio 2021 in cui vengono descritti i 6 obiettivi ambientali, così come delineati dalla Tassonomia europea delle attività sostenibili (Regolamento 2020/852), e gli Obiettivi di Sviluppo Sostenibile 2030 (Oss) delle Nazioni Unite che si intende raggiungere mediante specifiche spese presenti nel Bilancio dello Stato. (Com)