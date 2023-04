Scuola: Piantedosi a Firenze, giovani non rinuncino a costruire propria libertà attraverso lo studio

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Il ministro dell’Interno Matteo Piantedosi ha partecipato, questa mattina, alla cerimonia di consegna del “Premio narrativa giovane”. L’iniziativa, promossa dalla fondazione Spadolini in collaborazione con il comune di Firenze, si è svolta a palazzo Vecchio. Nel corso della manifestazione il titolare del Viminale ha assegnato i riconoscimenti a studenti di alcuni licei della regione, e consegnato alla vincitrice Matilde Montigiani il fascicolo la “Nuova antologia” contenente la pubblicazione dell’elaborato della giovane studentessa del liceo Giovanni da San Giovanni in provincia di Arezzo. “È per me un grande onore essere presente ad un premio che ha molto a che vedere con il pensiero di Giovanni Spadolini, che esortava i giovani a far fruttare il proprio pensiero e a nutrire la componente intellettuale con lo sguardo curioso che è loro tipico, in modo da potersi proiettare verso il futuro in maniera libera e consapevole”, ha dichiarato Piantedosi nel coso del suo intervento. (segue) (Rin)