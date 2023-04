Scuola: Piantedosi a Firenze, giovani non rinuncino a costruire propria libertà attraverso lo studio (2)

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- “Spadolini è stato un anticonformista, aveva una visione critica della vita, improntata alla cultura come mezzo per combattere la banalità e agevolare il pensiero critico”, ha sottolineato il ministro, che ha aggiunto: “Un pensiero prima di tutto costruttivo, che si trasmette alla sua Fondazione e alla filosofia che essa persegue”. “Spadolini ci insegna anche che la cultura è qualcosa di inscindibile dal fare politica – ha proseguito il titolare del Viminale – nella maniera in cui studiare e alimentare il proprio sapere significa alimentare contemporaneamente la propria libertà e predisposizione al cambiamento”. “Non si deve rinunciare a costruire la propria libertà, è il messaggio che dobbiamo consegnare ai giovani, utilizzando gli strumenti dello studio che possono definire la personalità individuale, la capacità di diversificarsi e quella di realizzarsi”, ha continuato il ministro, che ha concluso: “Firenze, nel mondo, è considerata straordinaria, non solo per le bellezze che ospita ma anche per la sua storia, segnata da personalità anticonformiste che hanno saputo promuovere il cambiamento e la generazione di bellezza”. All’iniziativa hanno partecipato, tra gli altri, il sindaco di Firenze Dario Nardella, il presidente della fondazione Spadolini “Nuova antologia” Cosimo Ceccuti e il professore ordinario di lettere dell’Università di Bologna, Angelo Varni. Al temine della manifestazione, il ministro Piantedosi si recato in visita alla Casa dei libri di Giovanni Spadolini e alla biblioteca della fondazione Spadolini. (Rin)