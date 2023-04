Fvg 2023: Consorzio Opinio Italia, Fedriga tra 61 e 65, Moretuzzo tra 28 e 32

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Massimiliano Fedriga raccoglierebbe tra il 61 e il 65 per cento dei voti, staccando il candidato di Pd e M5s, Massimo Moretuzzo, fermo in una forbice tra il 28 e il 32 per cento. È quanto prevede il primo exit poll realizzato da Consorzio Opinio Italia per la Rai, con una copertura del campione pari all’80 per cento. Molto più basse le percentuali degli altri due candidati: Alessandro Maran, per il Terzo Polo, è attestato tra il 3 e il 5 per cento, Giorgia Tripoli di Insieme liberi, tra il 2 e il 4. (Frt)