Speciale scuola: Amato (M5s), sul sostegno da Valditara soluzioni illogiche, penalizzati studenti più fragili

- Il ministero guidato da Valditara “si appresta ancora una volta a rendere illogica e raffazzonata una soluzione che invece sarebbe di facile attuazione”. Lo dichiara in una nota il deputato del Movimento 5 stelle in commissione Istruzione alla Camera, Gaetano Amato. "L'Europa stabilisce che il riconoscimento dei titoli acquisiti all'estero sia soggetto a valutazione formale del ministero che, però, non è in grado di assolvere al proprio compito. E così – spiega Amato – 11 mila docenti, in gran parte di sostegno, verranno inseriti in graduatorie di supplenze, salvo poi, tra sette e gli otto mesi, essere licenziati se il titolo specifico non dovesse superare la valutazione". "È vergognoso pensare che debbano pagare ancora gli alunni, e in particolare quelli più fragili e bisognosi di sostegno, che verrebbero affidati a un docente non idoneo solo perché il ministero è incapace ad assolvere al proprio compito valutativo entro l'inizio del prossimo anno scolastico", evidenzia Amato che aggiunge: "E che dire del fatto che i docenti abilitati e specializzati in Italia rischiano di essere scavalcati da chi ha titoli ancora non riconosciuti?". "Se l'attuale macchina amministrativa non è in grado di soddisfare la necessità, si assuma il personale necessario all'espletamento del compito che l'Europa ci affida e aboliamo immediatamente il numero chiuso all'università, visto che – sottolinea il deputato del M5s in commissione Istruzione alla Camera – la scuola italiana ha urgente bisogno di docenti specializzati per le disabilità". "Ma soprattutto: cosa aspetta Valditara a sbloccare il bando di concorso per abilitarsi in Italia fermo da tre anni? Non si pone il problema che in tutto questo caos saranno penalizzati ancora una volta gli alunni con disabilità e di conseguenza le loro famiglie?", conclude Amato. (Rin)