Speciale scuola: M5s, a Venezia ingerenza gravissima di Fd'I, si esprima Valditara

- La capogruppo del Movimento 5 Stelle in commissione Istruzione alla Camera Anna Laura Orrico, chiede in una nota "a che titolo il partito di Giorgia Meloni, con i suoi delegati a Venezia, avrebbe scritto a una preside di una scuola per chiedere di interrompere le iscrizioni con 'carriera alias' nella sua scuola?". Per l'esponente del M5s "si tratta di un ingerenza gravissima che mina l'indipendenza e l'autonomia della scuola e che rivela per l'ennesima volta l'approccio ideologico e reazionario di Fratelli d'Italia, che stavolta si scaglia contro i percorsi scolastici che consentono agli studenti transgender di sostituire il nome anagrafico ricevuto alla nascita". "Esprimiamo totale solidarietà alla preside del liceo Marco Polo di Venezia Maria Rosa Cesari, destinataria di questa comunicazione assurda, e appoggio incondizionato alla sua scelta di andare avanti. Chiediamo al ministro Valditara di esprimersi su questa ingerenza così clamorosa e intollerabile della politica nei confronti della scuola", conclude Orrico. (Rin)