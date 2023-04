Vinitaly: Coldiretti, un giovane agricoltore su dieci possiede una vigna

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Un giovane agricoltore su dieci possiede una vigna che è la coltivazione più diffusa nelle aziende condotte da under 35. È quanto emerge dall’analisi Coldiretti in occasione dell’incontro del premier Giorgia Meloni con gli studenti di agraria al Vinitaly. L’elemento che attrae di più i giovani è la nuova stagione del vino italiano - continua la Coldiretti – con l’attenzione verso la sostenibilità ambientale, le politiche di marketing, anche attraverso l’utilizzo dei social e il rapporto diretto con i consumatori. I giovani vignaioli che prendono in mano le redini delle aziende imprimono una svolta innovatrice con investimenti in droni, gps, robot, software e internet delle cose senza dimenticare la tradizione e il legame con il territorio come dimostrano le storie dei giovani viticoltori a Casa Coldiretti al Vinitaly. Dell’esercito dei quasi 6 mila giovani viticoltori presenti in Italia fa parte Stephanie Anselmet, 26 anni, che su 15 ettari in Valle d’Aosta coltiva vigneti e produce vini bianchi, rossi e rosati, a partire da vitigni territoriali come il Mayolet, il Fumin, il Petit Rouge e il Cornalin. "Il lavoro della terra - spiega Stephanie - è legato alla passione, ti dà tante emozioni ed è un continuo evolversi sia dal punto di vista personale che professionale, ti fa sentire vivo. La parte più faticosa è il lavoro fisico ma è compensata molto dalla libertà mentale che ti offre lavorare la terra. Consiglierei a un giovane di lavorare in agricoltura soprattutto in questo periodo che il nostro settore si sta ammodernando verso qualcosa di sempre più innovativo, come è nelle corde della nostra generazione. Fra le difficoltà c’è però la mancanza di manodopera. Io, ad esempio non riesco a trovare almeno 11 persone che mi servono in azienda". (segue) (Rin)