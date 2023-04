Vinitaly: Coldiretti, un giovane agricoltore su dieci possiede una vigna (2)

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

21 luglio 2021

- Alessandro Punzi, 30 anni, ex ingegnere gestionale, viticoltore con sorella e cugina, a Castellaneta in provincia di Taranto, Puglia: "Produciamo vino biologico con vigneti autoctoni, a bacca rossa e bianca, fra cui il Primitivo, il Fiano e vini spumante a base di vitigni Minutolo e Marchione. È bello lavorare in agricoltura perché ti offre il contatto con la natura, grandi soddisfazioni e vedi crescere il frutto del tuo lavoro. L'agricoltura è una bellissima opportunità di lavoro, c'è bisogno di giovani come me, mia sorella e mia cugina che si impegnano in questa attività, perché alla fine l'agricoltura è fondamentale per la vita. Io non cambierei mai il mio lavoro. Anzi, io ho fatto il contrario. Infatti vengo da un cammino professionale diverso, da ingegnere gestionale ad agricoltore perché ci credo molto e penso che questa sia davvero un'opportunità per il futuro anche se le difficoltà non mancano. Noi potremmo dare lavoro ad altre due o tre persone in questo settore come stagionali, ma fatichiamo a trovarli". Tanita Danese, 30 anni, azienda agricola in provincia di Verona, grazie ai suoi 10 ettari di vigneto produce spumante metodo classico a base Durella: "In agricoltura si ha la possibilità di dare un contributo fondamentale al mondo in cui tutti viviamo, a un giovane consiglierei assolutamente di lavorare in questo settore perché in agricoltura una persona trova il senso di quello che fa, in maniera molto semplice e diretta, perché lavorare la terra significa lavorare a contatto diretto con un qualcosa che tutti tocchiamo tutti i giorni e sulla quale viviamo ogni giorno. È anche un'opportunità di lavoro e futuro per tutti, perché alla fine tutti dobbiamo mangiare e tutti dobbiamo bere. In agricoltura si possono trovare veramente tanti lavori e tante opportunità, anche se poi io ho problemi a individuare un collaboratore fisso e almeno quattro o cinque stagionali". Enrico Brunello, 31 anni, Montegalda, Vicenza, che su 10 ettari di terreno oltre al vigneto gestisce anche un agriturismo, fra boschi e campi di mais e soia: "È bello lavorare in agricoltura perché sei a contatto con la Natura che è in continua evoluzione, è uno stimolo a migliorare, a sviluppare innovazione, a migliorare l’ambiente intorno a noi. La terra è sicuramente un'opportunità per i giovani, c'è spazio e possibilità di crescere". (Rin)