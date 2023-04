Camera: domani audizione su esercizio voto in Comune diverso da quello di residenza

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Domani martedì 4 aprile, alle ore 14, la commissione Affari costituzionali della Camera, nell'ambito dell'esame delle proposte di legge recanti disposizioni per l'esercizio del diritto di voto in un Comune diverso da quello di residenza, in caso di impedimenti per motivi di studio, lavoro o cura, svolge in videoconferenza l'audizione di Irina Ilona Lazar, presidente dell'associazione Politea. L'appuntamento viene trasmesso in diretta webtv. Lo rende noto Montecitorio. (Com)