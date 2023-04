Migranti: Spagna, nel primo trimestre anno -50,9 per cento arrivi irregolari

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Nei primi tre mesi del 2023 sono giunti in Spagna in modo irregolare 4.287, il 50,9 per cento in meno rispetto allo stesso periodo dello scorso anno (8.727). É quanto emerge dai dati diffusi oggi dal ministero dell'Interno. Nelle Isole Canarie, il calo è stato del 63,3 per cento tra gli arrivi registrati in questo primo trimestre del 2023 (2.178) e quelli dello stesso periodo del 2022 (5.940). Diminuiscono anche gli arrivi via mare attraverso le coste di Ceuta e Melilla. Nel primo caso, si è passati dai 31 tra gennaio e marzo 2022 ai 16 di quest'anno; nel secondo, dai 43 del primo trimestre dello scorso anno ai 32 del 2023. (Spm)