Camera: domani audizione Federchimica su rifiuti imballaggio

- Domani martedì 4 aprile, alle ore 14, la commissione Politiche Ue della Camera svolge, in videoconferenza, l'audizione di rappresentanti di Federchimica, nell'ambito dell'esame, ai fini della verifica della conformità al principio di sussidiarietà della "Proposta di Regolamento del Parlamento europeo e del Consiglio sugli imballaggi e i rifiuti di imballaggio, che modifica il regolamento Ue 2019/1020 e la direttiva Ue 2019/904 e che abroga la direttiva 94/62/ comunitaria". L'appuntamento viene trasmesso in diretta webtv. Lo rende noto Montecitorio. (Com)