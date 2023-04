Balcani: Tajani, sicurezza e immigrazione clandestina fra i temi della ministeriale odierna

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- I temi relativi alla sicurezza e all’immigrazione clandestina sono stati fra quelli affrontati oggi alla ministeriale dedicata ai Balcani occidentali a Roma. Lo ha dichiarato il ministro degli Esteri Antonio Tajani in un punto stampa organizzato nell’ambito della Riunione ministeriale sui Balcani occidentali. Rispetto alla questione dei flussi migratori, Tajani ha precisato, rispondendo alle domande dei giornalisti, che i Paesi della regione “sono tutti Paesi fortemente impegnati anche nel rinviare i clandestini nei Paesi di origine. Stiamo lavorando anche per non avere un’eccessiva liberalizzazione dei visti nei Paesi extra Ue, ma c’è comunque un comune impegno per difendere le frontiere esterne e combattere la criminalità e il traffico esseri umani”, ha detto Tajani. (Res)