Indonesia: arrestato dirigente del fisco per corruzione

- L’agenzia anti-corruzione dell’Indonesia (Kpk) ha arrestato oggi un dirigente del fisco, Rafael Alun Trisambodo, con l’accusa di aver intascato tangenti per 90 mila dollari attraverso una società di consulenza da lui fondata per la risoluzione delle dispute fiscali. Lo ha reso noto il capo della Kpk, Firli Bahuri, nel corso di una conferenza stampa. L’agenzia ha anche confiscato valigie di lusso, cinture e denaro in contanti per circa 2,15 milioni di dollari (anche in euro e in dollari singaporiani) nell’appartamento di Rafael e in una cassetta di sicurezza in banca. Se dovesse essere giudicato colpevole, Rafael rischia fino a 20 anni di carcere. (Fim)