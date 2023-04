Kosovo-Italia: a Pristina la mostra “Looking Beyond. Guardare oltre”

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- L’Osservatorio astronomico di Pristina, in collaborazione con l’ambasciata d’Italia in Kosovo, ospita nella sua sede la mostra di immagini satellitari “Looking Beyond. Guardare oltre”, promossa dal Ministero degli Affari esteri e della Cooperazione internazionale con il contributo dell’Agenzia spaziale italiana (Asi) e delle aziende e-Geos e Telespazio. All’inaugurazione hanno partecipato l’Ambasciatore Antonello De Riu, la ministra dell’Istruzione, Scienza, Tecnologia ed Innovazione, Arberie Nagavci, il sindaco di Pristina, Perparim Rama e il curatore della mostra, il fotografo Filippo Maggia. “Il progetto – ha affermato l’ambasciatore De Riu – consiste in un percorso espositivo di immagini acquisite dalla costellazione satellitare Cosmo SkyMed teso a valorizzare la ricerca italiana su scienza e spazio e sensibilizzare il pubblico sui molteplici utilizzi delle tecnologie di rilevamento satellitare, in particolare in campo agricolo, nel settore delle infrastrutture, in materia di prevenzione e gestione del cambiamento climatico e dei disastri ambientali". (segue) (Res)