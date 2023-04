Serbia: ministro Economia con ambasciatore Ucraina, focus su cooperazione e relazioni bilaterali

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Il ministro dell'Economia serbo Rade Basta e l'ambasciatore ucraino a Belgrado Volodymyr Tolkach hanno discusso oggi sulla cooperazione tra i due Paesi, nonché sulla situazione attuale e sulle conseguenze economiche della guerra in Ucraina. Lo ha annunciato l'ufficio del ministro serbo. Secondo quanto riferito, Basta ha espresso il desiderio di fornire aiuto alla popolazione e partecipare alla ricostruzione delle città in Ucraina. "Il nostro interesse è cooperare con l'Ucraina in tutte le aree di reciproco interesse", ha affermato il ministro. Basta ha quindi ribadito che la Serbia sostiene l'integrità territoriale e la sovranità dell'Ucraina, così come i principi del diritto internazionale, e ha ringraziato Kiev per aver rispettato l'integrità territoriale e la sovranità di Belgrado riguardo al Kosovo. L'ambasciatore Tolkach da parte sua ha convenuto che è necessario migliorare ulteriormente la cooperazione economica e le relazioni bilaterali. (Seb)