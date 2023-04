Serbia-Grecia: presidenti a colloquio, confermato impegno e sostegno reciproco a integrità territoriale

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- La Serbia e la Grecia hanno confermato il loro impegno e sostegno ai principi delle risoluzioni delle Nazioni Unite e all'integrità territoriale. Lo ha dichiarato il presidente serbo Aleksandar Vucic dopo l'incontro di oggi con l'omologa greca, Katerina Sakellaropoulou, in visita nel Paese balcanico. "Proprio come la Grecia sostiene la nostra integrità territoriale, anche la Serbia sostiene l'integrità territoriale e la sovranità dello Stato ellenico sia a terra che in acqua. Il rispetto del diritto internazionale è importante per noi e durante l'incontro ho confermato quanto sia importante lavorare a soluzioni di compromesso con Pristina", ha detto Vucic, ripreso dalla stampa locale. Il presidente serbo ha sottolineato che la Grecia è "un vero e sincero amico" e che Belgrado è sulla via europea e vorrebbe diventare membro dell'Unione ma che "non dipende sempre solo da noi", ha sottolineato il capo dello Stato serbo. "Per poter adempiere a ciò che ci si aspetta formalmente da noi, molto è legato a Pristina e al dialogo con Pristina", ha sottolineato Vucic. (Seb)