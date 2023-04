Speciale difesa: Repubblica Ceca, ministra Difesa, non valutiamo di schierare armi nucleari sul nostro territorio

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- La Repubblica Ceca non sta ponderando la possibilità di schierare armi nucleari sul proprio territorio. Lo ha specificato la ministra della Difesa, Jana Cernochova, in un’intervista all’emittente “Ceska televize”. “Nulla del genere è sul tavolo”, ha dichiarato la ministra, dopo che recentemente la Russia ha annunciato l’intenzione di dispiegare armi nucleari tattiche in Bielorussia. A proposito di un eventuale uso di armi di questo tipo in Ucraina da parte di Mosca, Cernochova ha affermato che questo non rappresenterebbe un rischio per i cittadini cechi. (Vap)