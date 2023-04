Speciale difesa: Ucraina, piano di Kiev per la Crimea include la rimozione del ponte di Kerch

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Il Consiglio di sicurezza nazionale e difesa dell’Ucraina (Nsdc) sta sviluppando un piano in dodici punti per la liberazione della Crimea e che prevede la rimozione del ponte di Kerch. Lo ha riferito il segretario dell’Nsdc, Oleksiy Danilov. Il piano prevede il riconoscimento delle responsabilità dei cittadini ucraini che hanno collaborato con l’amministrazione degli occupanti – la penisola è in mani russe dal 2014 –, alcuni dei quali andrebbero incontro a procedimenti penali, mentre altri alla perdita di pensioni e all’interdizione dai pubblici uffici. Tutti i cittadini russi che si sono trasferiti in Crimea dopo l’annessione dovrebbero essere espulsi e i contratti aventi ad oggetto beni immobili resi nulli, ha scritto Danilov sul suo profilo Facebook. Il piano include anche l'ipotesi di rinominare la città di Sebastopoli. Il nuovo nome sarebbe scelto dal Parlamento di Kiev. (Kiu)