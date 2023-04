Ucraina: Ciaccheri (Sce), carovana della pace inizia il rietro in Italia

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- La La carovana della pace "Stop the war now" inizia il rientro in Italia. Lo afferma in una nota il presidente del Municipio Roma VIII, Amedeo Ciaccheri portavoce di Sinistra civica ecologista. "Sono state consegnate 20 tonnellate di aiuti umanitari - spiega -. Ho partecipato convintamente alla carovana e ho sostenuto il suo percorso a supporto delle attività di solidarietà internazionale promosse dall'Ong Arcs e da una rete di associazioni tra cui l'Arci solidarietà. Nei giorni scorsi - prosegue Ciaccheri - la carovana ha incontrato rappresentanze istituzionali a Odessa e Mykolaïv. Ha incontrato la federazione dei sindacati di Odessa e sempre a Odessa ha inaugurato il generatore elettrico di supporto che servirà l'ospedale pediatrico della città ucraina. A Mykolaïv invece la carovana ha donato la gran parte degli aiuti umanitari. Questi beni sono stati distribuiti sia a Mykolaïv che nelle comunità vicine tra cui la città di Kherson, attuale teatro di scontri con l'esercito russo. Quella in corso - sottolinea - è stata la quinta carovana della pace promossa dalla rete Stop the war now e sono stati installati, grazie al lavoro delle diverse organizzazioni federate, alcuni desalinatori per consentire l'approvvigionamento di acqua potabile. In questo momento una delegazione della carovana sta raggiungendo appunto la città di Kherson per un'ulteriore distribuzione di beni umanitari alla popolazione civile colpita dagli effetti del conflitto in corso", conclude. (Com)