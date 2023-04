India: Rahul Gandhi, libertà su cauzione prorogata fino al 13 aprile

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- La Corte d’assise di Surat, nel Gujarat, ha prorogato la libertà su cauzione di Rahul Gandhi, esponente del Congresso nazionale indiano (Inc), principale partito di opposizione in India, condannato a due anni di carcere per diffamazione. La proroga è stata concessa fino al 13 aprile, data della prossima udienza. Gandhi è ricorso in appello contro la sentenza pronunciata da un tribunale di grado inferiore della stessa città, chiedendo sia la sospensione della pena sia la sospensione della condanna. Quest’ultima comporterebbe il suo reintegro come membro della Camera del popolo, la camera bassa del parlamento. La Corte ha chiesto la replica di parte del querelante, Purnesh Modi, deputato statale del Gujarat del Bjp, entro il 10 aprile. Gandhi, assistito dall’avvocato Kirit Panwala, è stato accompagnato dalla sorella Priyanka, segretaria generale del partito, e dai capi di governo dei tre Stati governati dal Congresso: Ashok Gehlot del Rajasthan, Bhupesh Baghel del Chhattisgarh e Sukhvinder Singh Sukhu dell’Himachal Pradesh. (segue) (Inn)