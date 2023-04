India: Rahul Gandhi, libertà su cauzione prorogata fino al 13 aprile (2)

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Il 23 marzo Gandhi è stato giudicato colpevole di diffamazione per una frase pronunciata durante la campagna elettorale del 2019, “Nirav Modi, Lalit Modi, Narendra Modi. Come mai tutti i ladri hanno Modi come cognome?”, in cui ha accostato il nome del premier a quelli di due imprenditori coinvolti in inchieste giudiziarie. Contestualmente la sentenza è stata sospesa per 30 giorni e al condannato è stata concessa la libertà su cauzione. Il 24 marzo la segreteria parlamentare ha comunicato la decadenza dalla carica di deputato, prevista in casi di pene detentive superiori a due anni dalla legge Representation of Peoples Act. In una conferenza stampa tenuta il 25 marzo Gandhi ha fatto risalire la sua vicenda alle domande poste in parlamento sui legami tra il primo ministro e l’imprenditore Gautam Adani. Inoltre, ha accusato la presidenza della Camera del popolo di aver cancellato dagli atti il suo discorso. (Inn)