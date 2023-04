© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Il viceministro degli Esteri Edmondo Cirielli ha incontrato a Baku l'omologo azerbaigiano Khalaf Khalafov. Come si legge in un tweet dell'ambasciata italiana in Azerbaigian, il bilaterale è stato "occasione per confermare la sintonia politica ed approfondire gli eccellenti rapporti bilaterali". (Res)