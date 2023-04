Privacy: Igf Italia, da Garante provvedimento eccessivo su ChatGpt

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- "La chiusura di ChatGpt da parte del Garante della privacy è un provvedimento eccessivo e in qualche modo retrogrado". Lo osserva in una nota Mattia Fantinati, presidente dell'Internet Governance Forum Italia, associazione che si occupa del governo mondiale della rete e che fa capo all'Onu. "La tecnologia va regolata, non bannata. In sé è neutra, non è né buona né cattiva, dipende da come la usano gli uomini - aggiunge Fantinati - ChatGpt è uno strumento eccezionale per chi lo ha creato e per chi lo usa. L'intelligenza artificiale entrerà sempre più nelle nostre vite, per questo respingerla sarebbe come abolire l'energia elettrica perché qualcuno prende la scossa". "Ci auguriamo quindi che il Garante appronti rapidamente le regole più appropriate per limitare la tecnologia, invece di adottare provvedimenti draconiani che costringono di fatto il gestore, OpenAi, a bloccare la piattaforma", conclude il presidente di Igf Italia. (Com)