Nato: Stoltenberg, obiettivo due per cento spese militari non sarà un tetto massimo

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- L'obiettivo del due per cento del Pil per le spese militari sarà una base, non un tetto massimo. Lo ha detto il segretario generale della Nato, Jens Stoltenberg, nel corso della conferenza stampa alla vigilia della riunione dei ministri degli Esteri della Nato di Bruxelles. "Mi aspetto che al summit Nato di Vilnius gli alleati raggiungano l'accordo perché l'aumento del 2 per cento del Pil per le spese militari non sia un un tetto massimo, ma una base", ha dichiarato Stoltenberg. (Beb)