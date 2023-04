Speciale difesa: Germania, ministra Interno Faeser, riformare Costituzione per potenziare difesa cibernetica

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- La ministra dell'Interno tedesca, Nancy Faeser, ha annunciato che intende apportare due modifiche alla Costituzione della Germania per potenziare la difesa cibernetica. Intervistata dal gruppo editoriale Rnd, l'esponente del governo federale ha dichiarato che l'obiettivo è far fronte all'elevata minaccia informatica a seguito della guerra mossa dalla Russia contro l'Ucraina. In particolare, Faeser ha affermato: “Stiamo progettando di modificare la Legge fondamentale in modo che l'Ufficio federale di polizia criminale (Bka) possa scongiurare le minacce di gravi attacchi informatici”. Per l'esponente del Partito socialdemocratico tedesco (Spd), il Bka ha “un'eccellente competenza” e lavora “con una straordinaria rete globale, ad esempio nelle indagini contro le piattaforme Darknet”. Inoltre, la ministra dell'Interno tedesca proporrà di modificare la Costituzione per trasformare l'Ufficio federale per la sicurezza informatica (Bsi) in un Ufficio centrale nel rapporto tra governo e Laender, simile al Bka. (Geb)