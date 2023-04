Speciale difesa: Ucraina, ministero Difesa, grazie Italia per l'amicizia e l'artiglieria pesante

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Grazie Italia "per l'amicizia e l'artiglieria pesante": è quanto si legge in un tweet del ministero della Difesa ucraino di ringraziamento per le forniture di munizioni. Nel tweet c'è spazio anche per l'ironia: "non altrettanti ringraziamenti per il caffè forte, che ci ha fatto andare avanti per tutti questi anni". "Forza Italia! Forza Ucraina!", si legge, scritto in italiano, in conclusione del messaggio riportato dal profilo Twitter del dicastero. (Kiu)