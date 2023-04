Speciale difesa: Ucraina, Stato maggiore, 13 droni russi abbattuti nelle ultime 24 ore

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Nell'arco delle ultime 24 ore, le forze dell'Ucraina hanno abbattuto 13 droni russi. E' quanto riferito dallo Stato maggiore di Kiev. In un rapporto giornaliero pubblicato su Facebook l'organismo ha precisato che le truppe ucraine hanno inoltre eliminato 610 militari russi, così come un carro armato, sette veicoli corazzati da combattimento, sette sistemi di artiglieria, un sistema di difesa aerea e 16 automobili ed autocisterne. Nel messaggio si legge anche che la Russia continua a concentrare gli sforzi principali nelle direzioni di Bakhmut, Avdiivka, Marinka e Lyman. Nell'ultimo giorno, le forze armate ucraine hanno respinto oltre 70 attacchi in queste zone. (Kiu)