Speciale difesa: Taiwan, deputato Usa McCaul in visita il 6 aprile per tenere colloqui con Tsai

- Il presidente della commissione Esteri della Camera dei rappresentanti degli Stati Uniti, Michael McCaul, dovrebbe recarsi in visita a Taiwan il 6 aprile prossimo per incontrare la presidente Tsai Ing-wen. Lo ha riferito il deputato del Partito progressista democratico (Ppd), Wang Ting-yu, all’agenzia di stampa taiwanese “Cna”, precisando che la delegazione di McCaul ha in programma anche colloqui con gli esponenti della commissione per gli Affari esteri e la Difesa nazionale del parlamento. (Cip)