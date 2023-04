Speciale difesa: Congo-Kinshasa, guerra contro i gruppi armati, contingente sud sudanese arrivato a Goma

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Un contingente dell'esercito sud sudanese, le Forze di difesa popolare, è arrivato a Goma, capitale provinciale del Nord Kivu, per integrare le truppe della Forza regionale congiunta (Eac) schierata contro i gruppi armati attivi nell'est del Paese. Lo ha riferito in una nota la forza Eac, precisando che le truppe sud sudanesi sono arrivate a Goma e che la loro integrazione segna la fase finale del dispiegamento regionale. Il presidente del Sud Sudan, Salva Kiir, aveva annunciato a novembre che il suo governo avrebbe schierato 750 militari nella forza regionale: il loro dispiegamento segue quello delle forze del Kenya a novembre, del Burundi a inizio marzo, dell'Uganda, lo scorso 29 marzo. Alla fine della scorsa settimana, le forze Eac hanno preso il controllo delle posizione liberate dai ribelli del Movimento 23 marzo (M23), come sottoscritto nell'accordo di Luanda a fine novembre scorso. Il 22 marzo le truppe burundesi hanno preso il controllo delle aree di Karuba, Mushaki, Kirolirwe e parte di Kitchanga, dopo il ritiro dei ribelli. Le truppe keniote occupano invece aree, come quella di Kibumba e la base militare di Rumangabo, a cui i ribelli hanno rinunciato rispettivamente a dicembre e gennaio. (Res)