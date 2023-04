Speciale difesa: il Kenya lancerà il suo primo satellite per l'osservazione della terra

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- L'Agenzia spaziale del Kenya (Ksa) lancerà il prossimo 11 aprile il suo primo satellite per l'osservazione della terra. Lo riferisce il quotidiano "The Star", precisando che la progettazione e costruzione del satellite sono state completamente eseguite da un team di ingegneri kenioti. Il lancio avverrà dalla base californiana di Vandenberg, a bordo del Falcon-9 Rocket. Il satellite fornirà dati per il supporto decisionale all'agricoltura e alla sicurezza alimentare, alla gestione delle risorse naturali e al monitoraggio ambientale, e permetterà secondo la Ksa di sviluppare la capacità tecnica nazionale sull'intera catena del valore e delle applicazioni della tecnologia spaziale. Il direttore ad interim dell'agenzia spaziale, Brig Hillary Kipkosgey, ha dichiarato ai media che la missione svolge "un ruolo fondamentale" nel mettere il Kenya sulla mappa globale perché "contribuisce in modo significativo alla crescita dello sviluppo satellitare, all'analisi dei dati, all'elaborazione e allo sviluppo di applicazioni". “Lo spazio è la prossima frontiera in molti modi e siamo felici di farne parte. Questo è il nostro momento di orgoglio", ha detto. Dopo la fase di progettazione e costruzione del satellite, interamente in mano keniota, la produzione delle parti e il loro collaudo sono stati effettuati in collaborazione con il produttore aerospaziale bulgaro Endurosat Ad. La missione satellitare Taifa-1 - questo il nome del progetto - è considerata una pietra miliare per il programma spaziale del Kenya e dovrebbe contribuire in modo significativo a stimolare la crescita dello sviluppo del satellite, l'analisi e l'elaborazione dei dati e le capacità di sviluppo delle applicazioni della nascente economia spaziale del Kenya. Per il lancio del satellite, il prossimo 11 aprile, una delegazione keniota guidata dal primo segretario alla Difesa Patrick Mariru si recherà negli Stati Uniti. (Res)