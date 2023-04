Speciale difesa: Israele, l’aeronautica abbatte un drone non identificato vicino al confine con la Siria

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- L’aeronautica militare israeliana ha abbattuto un drone non identificato che sarebbe entrato nello spazio aereo di Israele dalla Siria. Lo riferisce il quotidiano israeliano “The Times of Israel”, secondo il quale “durante l’incidente in nessun luogo hanno suonato le sirene dei raid aerei”. Il velivolo è stato intercettato dalle Forze di difesa israeliane (Idf) che lo hanno abbattuto al di sopra di un’area disabitata, per evitare rischi per la popolazione. Secondo i militari israeliani si tratterebbe di un drone di origine iraniana. L'episodio è avvenuto nel pieno delle crescenti tensioni tra Israele e Iran relative alla presenza di combattenti filo-iraniani a ridosso del confine settentrionale dello Stato ebraico e dopo una serie di attacchi aerei attribuiti ai militari israeliani in Siria. Ieri, 2 aprile, il ministro della Difesa di Israele, Yoav Gallant, ha avvertito l'Iran e il movimento sciita libanese Hezbollah che non tollererà alcun tentativo di danneggiare il Paese o i suoi cittadini. "Abbiamo tensioni su tutti i fronti", ha detto Gallant durante un brindisi prima della Pasqua con i militari della Brigata Etzion in Cisgiordania, aggiungendo che l'Iran stanno tentando di penetrare nel territorio. "Gli iraniani stanno estendendo il loro raggio d'azione in Giudea, Samaria e Gaza, e stanno tentando di trincerarsi in Siria e Libano", ha detto Gallant. “Non permetteremo agli iraniani e agli Hezbollah di farci del male. Non l'abbiamo permesso in passato, non lo permetteremo ora, né in futuro", ha proseguito, aggiungendo che "se necessario, li spingeremo fuori dalla Siria nel luogo a cui appartengono - e cioè l'Iran". (Res)