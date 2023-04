Pnrr: Madia (Pd), governo sia trasparente e riferisca in Parlamento

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Il governo "sta sbagliando a mettere in discussione il Pnrr con critiche scomposte e sbagliate. La destra diceva di essere pronta, ora, dopo sei mesi che sono alla guida del Paese, non è ammissibile dare le colpe dei ritardi a Draghi, a Conte, all’Ue, all’inflazione. Si tratta di risorse fondamentali per l’Italia. Addirittura il leghista Molinari suggerisce di rinunciarne a una parte. Una follia, parliamo di asili nido, tempo pieno, sanità, transizione ecologica e digitale. Mattarella ha richiamato tutti al senso di responsabilità. Il governo riferisca in Parlamento e spieghi come stanno le cose. Chiediamo trasparenza e saremo intransigenti. Fallire significherebbe, oltre al danno per l’Italia, dare ragione a chi in Europa non crede ad una Unione più integrata”. Lo ha detto la deputata del Partito democratico e vicepresidente della commissione Politiche europee, Marianna Madia, intervistata da Radio Immagina, la web radio del Pd. (Rin)