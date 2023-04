Ucraina: Zelensky, pace può essere raggiunta solo sul campo di battaglia

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- La pace in Ucraina può essere raggiunta solo con la sconfitta della Russia sul campo di battaglia. Lo ha dichiarato il presidente ucraino, Volodymyr Zelensky, nel corso di una conferenza stampa nell'ambito della sua visita a Yahidne, nella regione di Chernihiv. "Vogliamo la pace, ma come si può raggiungere la pace con la Russia? Solo vincendo sul campo di battaglia nel nostro Paese, nella nostra terra, per fermare la Russia. Altrimenti, dopo l'Ucraina, la Russia si rivolgerà all'Europa e voi potete vedere già qui il risultato (dell'aggressione russa)", ha detto Zelensky. (Kiu)