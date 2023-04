Scuola: delegato Città metropolitana Roma, si ripensa a spazio all'aperto per ristorazione sostenibile

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

22 luglio 2021

- Abbiamo presentato questa mattina in Campidoglio, insieme alle assessore capitoline Lucarelli e Pratelli, la fase di start-up del progetto "La Roma che vogliamo: i dehors del futuro, promosso in collaborazione con l'Associazione ristoratori centro storico, associazione nazionale presidi di Roma e del Lazio e Musa Formazione. "Progettualità molto interessanti pensate direttamente dagli studenti dell'Istituto Ambrosoli di Roma, che guardano ad un modello nuovo e sostenibile di dehors". Lo dichiara il consigliere capitolino e delegato alla Scuola di Città metropolitana Daniele Parrucci. "Nella seconda fase verranno coinvolti altre scuole del territorio romano e laziale, che potranno continuare ad elaborare nuovi modelli di ristorazione sostenibile - aggiunge Parrucci -. Insieme al sindaco Gualtieri crediamo fortemente nella sinergia con il mondo della scuola, per questo proseguiremo nel dialogo costante con tutte le istituzioni scolastiche: vogliamo sempre di più favorire la partecipazione e il protagonismo giovanile, rimettendo i nostri ragazzi al centro della vita della città, rendendoli protagonisti del cambiamento, delle politiche pubbliche e del territorio. Ringrazio la capogruppo del Partito Democratico in Campidoglio Valeria Baglio per averci presentato questa opportunità, una proposta importante che insieme alla Presidente della Commissione capitolina Scuola, Carla Fermariello, rilanceremo anche in vista dei grandi eventi che attendono Roma come Giubileo 2025 ed Expo 2030", conclude. (Com)